В Молдове готовят масштабную налоговую реформу для бизнеса и фрилансеров.

По его словам, одним из ключевых нововведений станет распространение эстонской модели налогообложения на весь бизнес-сектор. Речь идет о системе, при которой прибыль, направленная на развитие компании и новые инвестиции, не будет облагаться налогом, сообщает bani.md

«Эстонская модель для всего бизнеса с акцентом на реинвестированную прибыль станет инструментом поддержки инвестиций и роста компаний», — заявил министр.

Второе направление реформы предусматривает снижение налоговой нагрузки на заработную плату. Власти также планируют внедрить специальное трудовое пособие, которое должно стимулировать занятость населения.

«Все, кто работает и зарабатывает деньги, должны платить меньше налогов. Наша цель — чтобы все, кто может работать, работали, а все, кто может инвестировать, инвестировали», — отметил Гаврилицэ.

Третье нововведение касается фрилансеров и лиц, работающих самостоятельно. Правительство намерено отменить действующие ограничения на виды деятельности и разрешить заниматься любой экономической деятельностью в рамках упрощенного режима.

Согласно предложению, самозанятые смогут платить единый платеж, который будет включать все обязательные налоги и взносы.

«Мы уберем все ограничения, чтобы любой человек мог заниматься любой экономической деятельностью как фрилансер, уплачивая единый платеж, покрывающий все необходимые отчисления», — подчеркнул министр финансов.



