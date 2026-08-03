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noi.md logonoi
3 Августа 2026, 16:48
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НЦБК за неделю наложил арест на имущество стоимостью более 42 миллионов леев

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) представил отчёт о работе за последнюю неделю, объявив о новых действиях в рамках уголовных дел о коррупции и возврате активов, добытых преступным путём.

НЦБК за неделю наложил арест на имущество стоимостью более 42 миллионов леев.
НЦБК за неделю наложил арест на имущество стоимостью более 42 миллионов леев.

По данным ведомства, бывший председатель Banca de Economii был задержан по новому уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток за содействие в выдаче кредитов, а также в последующем переводе денег за рубеж с целью скрытия их незаконного происхождения, передает noi.md

В этот же отчётный период бывший глава BEM был приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о невозвращённых кредитах. По этому же делу ещё четверо бывших членов Кредитного комитета получили наказание в виде лишения свободы на сроки 8, 7 и 5 лет. По информации НЦБК, ущерб, причинённый Banca de Economii, оценивается примерно в 3 миллиарда леев, а суд постановил взыскать с обвиняемых в солидарном порядке более 1,6 миллиарда леев. 

За последнюю неделю офицеры НЦБК возбудили 24 новых уголовных дела и передали в суд пять дел. В настоящее время в изоляторе НЦБК находятся два человека, ещё 14 содержатся под предварительным арестом в пенитенциарных учреждениях. 

В то же время Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) наложило арест на 849 объектов имущества общей стоимостью свыше 42,2 миллиона леев в рамках дела о создании преступной организации или руководстве ею. Кроме того, суды подтвердили ранее наложенные аресты на сумму более 3,6 миллиона леев, а в отношении одного транспортного средства вынесен ордер о замораживании. 

В сфере предупреждения коррупции НЦБК подготовил 20 экспертных заключений и один отзыв на проекты нормативных актов, выдал 176 справок о неподкупности и принял 49 звонков на Национальную линию по борьбе с коррупцией. В канцелярии ведомства зарегистрировано 1 955 материалов.

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Источник
noi.md logonoi
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