НЦБК за неделю наложил арест на имущество стоимостью более 42 миллионов леев.

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) представил отчёт о работе за последнюю неделю, объявив о новых действиях в рамках уголовных дел о коррупции и возврате активов, добытых преступным путём.

По данным ведомства, бывший председатель Banca de Economii был задержан по новому уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток за содействие в выдаче кредитов, а также в последующем переводе денег за рубеж с целью скрытия их незаконного происхождения, передает noi.md

В этот же отчётный период бывший глава BEM был приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о невозвращённых кредитах. По этому же делу ещё четверо бывших членов Кредитного комитета получили наказание в виде лишения свободы на сроки 8, 7 и 5 лет. По информации НЦБК, ущерб, причинённый Banca de Economii, оценивается примерно в 3 миллиарда леев, а суд постановил взыскать с обвиняемых в солидарном порядке более 1,6 миллиарда леев.

За последнюю неделю офицеры НЦБК возбудили 24 новых уголовных дела и передали в суд пять дел. В настоящее время в изоляторе НЦБК находятся два человека, ещё 14 содержатся под предварительным арестом в пенитенциарных учреждениях.

В то же время Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) наложило арест на 849 объектов имущества общей стоимостью свыше 42,2 миллиона леев в рамках дела о создании преступной организации или руководстве ею. Кроме того, суды подтвердили ранее наложенные аресты на сумму более 3,6 миллиона леев, а в отношении одного транспортного средства вынесен ордер о замораживании.

В сфере предупреждения коррупции НЦБК подготовил 20 экспертных заключений и один отзыв на проекты нормативных актов, выдал 176 справок о неподкупности и принял 49 звонков на Национальную линию по борьбе с коррупцией. В канцелярии ведомства зарегистрировано 1 955 материалов.