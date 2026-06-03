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logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 18:00
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Агентство госзакупок расширяется

Агентство государственных закупок планирует реорганизовать свою деятельность и увеличить штатную численность, чтобы справиться с новыми обязанностями, возложенными на ведомство.

Агентство госзакупок расширяется.
Агентство госзакупок расширяется.

Соответствующий проект постановления правительства предусматривает увеличение предельной численности персонала с 32 до 39 единиц, передает logos-pres.md

Реорганизация стала необходимой в контексте вступления в силу комплексного законодательного пакета, включающего Закон о государственных закупках, нормативные акты о закупках в энергетическом и почтовом секторах, а также новые положения о концессиях на работы и услуги. 

Согласно проекту, агентство берет на себя такие расширенные функции, как надзор за концессиями на работы и услуги, административное сотрудничество и обмен информацией с государствами-членами ЕС, управление онлайн-архивом e-Certis и другими базами данных, имеющими ключевое значение для прозрачности закупок. 

Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение штата на 7 единиц повлечет за собой дополнительные финансовые расходы в размере около 257,2 тыс. леев в месяц. Проект подлежит рассмотрению и утверждению кабинетом министров.

Источник
logos.press.md logologos
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