Агентство госзакупок расширяется.

Соответствующий проект постановления правительства предусматривает увеличение предельной численности персонала с 32 до 39 единиц, передает logos-pres.md

Реорганизация стала необходимой в контексте вступления в силу комплексного законодательного пакета, включающего Закон о государственных закупках, нормативные акты о закупках в энергетическом и почтовом секторах, а также новые положения о концессиях на работы и услуги.

Согласно проекту, агентство берет на себя такие расширенные функции, как надзор за концессиями на работы и услуги, административное сотрудничество и обмен информацией с государствами-членами ЕС, управление онлайн-архивом e-Certis и другими базами данных, имеющими ключевое значение для прозрачности закупок.

Согласно пояснительной записке к проекту, увеличение штата на 7 единиц повлечет за собой дополнительные финансовые расходы в размере около 257,2 тыс. леев в месяц. Проект подлежит рассмотрению и утверждению кабинетом министров.