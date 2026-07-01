Минсельхоз создает базу данных по устойчивому развитию сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности провело семинар, посвященный развитию Сети данных по устойчивому развитию сельского хозяйства (Agricultural Research Data Network - ARDN).

Как сообщила пресс-служба министерства, ARDN — это современная система сбора данных от сельскохозяйственных предприятий, соответствующая практике Европейского союза, которая будет способствовать разработке сельскохозяйственной политики на основе реальных данных и более эффективному распределению мер поддержки фермеров, передает infotag.md

Основная цель сети — помочь ученым и агрономам по всему миру эффективнее обмениваться данными для решения задач в области продовольственной безопасности.

Собранные через ARDN данные будут защищены, анонимизированы и использоваться исключительно для анализа сельхозсектора и обоснования сельскохозяйственной политики.