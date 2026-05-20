Санду о скандале на «Евровидении»: Люди в Молдове дали высочайшую оценку Румынии.

Глава государства призвала не позволять ничему и никому влиять на отношения между двумя странами и подчеркнула, что важнее всего — оценка простых людей, пишет deschide.md со ссылкой на agerpres.ro

«Я считаю, что мы не должны позволять ничему и никому влиять на отношения между двумя странами. Я искренне верю, что важно то, что люди в Молдове дали наивысшую оценку румынским исполнителям. Это самая важная часть. Поздравляю и Александру, и Влада!» — заявила Майя Санду.

Напомним, что после финала «Евровидения-2026» в Интернете разразился настоящий скандал. Жюри из Республики Молдова присудило румынской песне Choke Me в исполнении Александры Кэпитэнеску только три балла. Резкие реакции последовали от интернет-пользователей, журналистов, лидеров общественного мнения, политиков и государственных деятелей.

Особое возмущение вызвало то, что максимальные 12 баллов молдавские судьи отдали представителю Польши, а соседняя Украина не получила от жюри ни одного балла.