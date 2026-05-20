theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
20 Мая 2026, 07:36
433
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду о скандале на «Евровидении»: Люди в Молдове дали высочайшую оценку Румынии

Президент Майя Санду прокомментировала скандал вокруг голосования молдавского жюри на финале конкурса «Евровидение-2026», в котором Румыния заняла третье место, получив от судей из Республики Молдова всего три балла.

Санду о скандале на «Евровидении»: Люди в Молдове дали высочайшую оценку Румынии.
Санду о скандале на «Евровидении»: Люди в Молдове дали высочайшую оценку Румынии.

Глава государства призвала не позволять ничему и никому влиять на отношения между двумя странами и подчеркнула, что важнее всего — оценка простых людей, пишет deschide.md со ссылкой на agerpres.ro

«Я считаю, что мы не должны позволять ничему и никому влиять на отношения между двумя странами. Я искренне верю, что важно то, что люди в Молдове дали наивысшую оценку румынским исполнителям. Это самая важная часть. Поздравляю и Александру, и Влада!» — заявила Майя Санду.

Напомним, что после финала «Евровидения-2026» в Интернете разразился настоящий скандал. Жюри из Республики Молдова присудило румынской песне Choke Me в исполнении Александры Кэпитэнеску только три балла. Резкие реакции последовали от интернет-пользователей, журналистов, лидеров общественного мнения, политиков и государственных деятелей.

Особое возмущение вызвало то, что максимальные 12 баллов молдавские судьи отдали представителю Польши, а соседняя Украина не получила от жюри ни одного балла.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте