Цою о скандале на «Евровидении»: Официальные лица Молдовы разочаровывают не впервые.

Глава румынской дипломатии подчеркнула разницу между выбором публики и решением жюри и сообщила, что уже запрошены разъяснения на институциональном уровне после оценок, выставленных Румынии, пишет tvrmoldova.md

«Что касается Молдовы, я считаю это хорошим знаком. Если посмотреть на голосование публики в регионе, люди оценили и песню, и, полагаю, само соседство. Это не первый случай, когда решения ответственных лиц оказываются ниже стандартов, которые задают граждане.

Что же касается голосования молдавского жюри, важно отметить: не только многие общественные деятели уже раскритиковали это решение, но мы видим реакцию и на уровне министерств, и на уровне властей — с требованиями разъяснений от жюри», — заявила Оана Цою в эфире радио RFI.

Напомним, граждане и политики в Молдове и Румынии выразили недовольство тем, что наша страна присудила соседям лишь 3 балла на Евровидении, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов.

После волны критики глава TRM Влад Цуркану сообщил, что подает в отставку.