tvrmoldova.md
19 Мая 2026, 07:36
21 422
Цою о скандале на «Евровидении»: Официальные лица Молдовы разочаровывают не впервые

Временно исполняющая обязанности министра иностранных дел Румынии Оана Цою отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг голосования жюри из Республики Молдова на конкурсе «Евровидение 2026».

Глава румынской дипломатии подчеркнула разницу между выбором публики и решением жюри и сообщила, что уже запрошены разъяснения на институциональном уровне после оценок, выставленных Румынии, пишет tvrmoldova.md

«Что касается Молдовы, я считаю это хорошим знаком. Если посмотреть на голосование публики в регионе, люди оценили и песню, и, полагаю, само соседство. Это не первый случай, когда решения ответственных лиц оказываются ниже стандартов, которые задают граждане.

Что же касается голосования молдавского жюри, важно отметить: не только многие общественные деятели уже раскритиковали это решение, но мы видим реакцию и на уровне министерств, и на уровне властей — с требованиями разъяснений от жюри», — заявила Оана Цою в эфире радио RFI.

Напомним, граждане и политики в Молдове и Румынии выразили недовольство тем, что наша страна присудила соседям лишь 3 балла на Евровидении, тогда как румынское жюри отдало Молдове 10 баллов. 

После волны критики глава TRM Влад Цуркану сообщил, что подает в отставку.

Источник
tvrmoldova.md
