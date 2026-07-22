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22 Июля 2026, 12:00
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НЦБК проводит 30 обысков по делу о фальсификации тендеров

Масштабные обыски в нескольких населенных пунктах Молдовы. НЦБК расследует схему фальсификации тендеров с ущербом свыше 14 миллионов леев.

НЦБК проводит 30 обысков по делу о фальсификации тендеров.
НЦБК проводит 30 обысков по делу о фальсификации тендеров.

Сообщается, что сотрудники НЦБК проводят около 30 обысков в нескольких населенных пунктах страны в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и мошенническом получении средств из внешних фондов. По данным ведомства, предварительный ущерб превышает 14,5 млн леев.

Как сообщили в НЦБК, следственные действия проводятся в отношении нескольких экономических агентов и государственных служащих. По версии следствия, начиная с 2020 года представитель компании, занимающейся проектированием систем водоснабжения и канализации, создал коррупционную схему, по которой отдельные компании получали преимущества при проведении государственных тендеров, финансируемых за счет внешних фондов.

Следствие считает, что в технической документации и конкурсной документации для государственных закупок требования формулировались таким образом, чтобы соответствовать исключительно продукции определенного поставщика. Эти действия, как полагают правоохранители, заранее координировались с целью обеспечить победу заранее определенных компаний в тендерах, финансируемых из внешних источников.

В результате, по данным НЦБК, государственные заказчики приобретали материалы и оборудование по ценам, превышающим те, которые могли быть получены в условиях реальной конкуренции.

По оценке ведомства, ущерб государственному бюджету и внешним фондам, предназначенным для реализации инфраструктурных проектов в сфере водоснабжения и канализации, составил 14 544 504,11 лея.

По итогам обысков три человека были задержаны на 72 часа и помещены в изолятор НЦБК. Еще семеро признаны подозреваемыми и находятся под следствием на свободе.

Источник
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