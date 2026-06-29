Новым главным архитектором Кишинёва назначена Евгения Любомейская.

Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений (DGAURF) муниципия Кишинёв получило нового руководителя.

Речь идёт о Евгении Любомейской, которая будет исполнять обязанности руководителя на основании распоряжения, подписанного мэром Ионом Чебаном, после назначения Светланы Доготару на должность вице-мэра столицы, передает noi.md со ссылкой на ipn.md

Ответственные лица из управления уточнили, что у Евгении Любомейской около 40 лет опыта в этой области, и ранее она возглавляла Управление авторизации проектирования в составе DGAURF.