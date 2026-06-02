Point.md
2 Июня 2026, 20:36
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы нацразведки США

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности главы Национальной разведки США директора Федерального агентства жилищного финансирования Билла Пулта.

Глава Белого дома отметил навыки и опыт Пулта в управлении «наиболее чувствительной» сферой в США — рынками недвижимости. Трамп добавил, что несмотря на кадровые перестановки, Пулт сохранит должность главы Федерального агентства жилищного финансирования и ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, передает washingtonpost.com

Экс-директор нацразведки США Тулси Габбард ушла в отставку в мае 2026 года. Причиной ухода с поста стала болезнь ее мужа — редкая форма рака костей. Она уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня. Трамп отметил, что Габбард проделала «невероятную» работу будучи руководителем нацразведки.

