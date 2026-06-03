Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора CET-Nord.

С сегодняшнего дня единственный акционер, Агентство публичной собственности, назначает Константина Шестакова временно исполняющим обязанности генерального директора компании, передает noi.md

Он имеет опыт управления внутренними процессами и координации операционной деятельности компании, обладая необходимыми навыками для выполнения этой функции.