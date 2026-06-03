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noi.md logonoi
3 Июня 2026, 16:36
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Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора CET-Nord

Совет компании CET-Nord принял к сведению заявление об отставке генерального директора компании Мариана Брынзы, которое определяет прекращение действия договора об управлении с 2 июня 2026 года.

Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора CET-Nord.
Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора CET-Nord.

С сегодняшнего дня единственный акционер, Агентство публичной собственности, назначает Константина Шестакова временно исполняющим обязанности генерального директора компании, передает noi.md

Он имеет опыт управления внутренними процессами и координации операционной деятельности компании, обладая необходимыми навыками для выполнения этой функции.

Назначен новый исполняющий обязанности гендиректора CET-Nord

Источник
noi.md logonoi
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