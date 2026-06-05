Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам.

Она приступила к исполнению обязанностей государственного секретаря Министерства труда и социальной защиты 2 июня после утверждения её кандидатуры кабинетом министров на заседании правительства, передает noi.md

Анастасия Очеретная будет координировать процесс создания и внедрения системы профессионального развития персонала социальной защиты в целях обеспечения качества предоставляемых услуг.

Новый государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты обладает обширным опытом в области социологии, социальной помощи и разработки государственной политики.

Анастасия Очеретная — доктор социологических наук, доцент Государственного университета Молдовы, ранее занимала должности заместителя министра в Министерстве труда, социальной защиты и семьи, а также государственного секретаря в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Она также работала экспертом и консультантом в международных организациях, таких как ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк и других национальных и международных учреждениях.

«Учитывая её профессиональный опыт, навыки государственного управления и экспертизу в области социальной политики, мы считаем, что Анастасия Очеретная отвечает всем необходимым условиям для занятия этой должности», — подчеркнула министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.