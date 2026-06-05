theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
5 Июня 2026, 21:41
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару 5 июня представила сотрудникам министерства нового государственного секретаря - Анастасию Очеретную.

Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам.
Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам.

Она приступила к исполнению обязанностей государственного секретаря Министерства труда и социальной защиты 2 июня после утверждения её кандидатуры кабинетом министров на заседании правительства, передает noi.md

Анастасия Очеретная будет координировать процесс создания и внедрения системы профессионального развития персонала социальной защиты в целях обеспечения качества предоставляемых услуг. 

Новый государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты обладает обширным опытом в области социологии, социальной помощи и разработки государственной политики.

Анастасия Очеретная — доктор социологических наук, доцент Государственного университета Молдовы, ранее занимала должности заместителя министра в Министерстве труда, социальной защиты и семьи, а также государственного секретаря в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Она также работала экспертом и консультантом в международных организациях, таких как ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирный банк и других национальных и международных учреждениях. 

«Учитывая её профессиональный опыт, навыки государственного управления и экспертизу в области социальной политики, мы считаем, что Анастасия Очеретная отвечает всем необходимым условиям для занятия этой должности», — подчеркнула министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам

Новый госсекретарь Министерства труда и социальной защиты представлен его сотрудникам

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте