Госсекретарь пояснила семейный доход в 2,2 млн леев: У меня не было параллельных зарплат

Государственный секретарь Министерства экономического развития Мишель Илиев задекларировала за 2025 год семейный доход свыше 2,2 млн леев, две квартиры, автомобиль Toyota RAV4 и дивиденды от компании, в которой владеет долей.

Об этом говорится в декларации об имуществе и интересах.

Илиев отвергает обвинения в совмещении должностей и получении нескольких зарплат одновременно, возникшие после публикации ее декларации. В комментарии для портала Bani чиновница заявила, что выводы основаны на неверной интерпретации документа, а в декларации отражены доходы, полученные в разные периоды, а также доходы ее супруга, которые, согласно закону, декларируются отдельно.

Согласно декларации, Мишель Илиев указала доход свыше 336 тысяч леев от Chemonics International, почти 346 тысяч леев зарплаты на должности государственного секретаря, вознаграждения за преподавательскую деятельность, выплаты от MoldATSA и Стекольного завода, дивиденды, а также пожертвование в размере 10,7 тысячи евро. Вместе с тем в декларации фигурируют доходы свыше 1,13 млн леев от Agile Partners и более 205 тысяч леев от Агентства электронного управления, однако они указаны в разделе, относящемся к супругу, и не принадлежат самой чиновнице.

Илиев пояснила, что зарплата от Chemonics не является оплатой работы, выполнявшейся одновременно с государственной службой. По ее словам, она работала в проекте USAID Future Technologies Activity до назначения государственным секретарем 3 апреля 2025 года, а задекларированная сумма включает три компенсационные выплаты, перечисленные в мае после закрытия проекта по решению правительства США.

Что касается доходов от Agile Partners и Агентства электронного управления, чиновница подчеркнула, что они принадлежат исключительно ее супругу. По ее словам, муж работает в Agile Partners почти пять лет, а сотрудничество с Агентством электронного управления продолжается с 2021 года, при этом указанный в декларации контракт был заключен еще до ее назначения на государственную должность.

Говоря о выплатах от MoldATSA, Мишель Илиев заявила, что входила в совет администрации предприятия лишь временно — с 5 июня по 23 июля 2025 года, чтобы занять вакантную должность до завершения внутреннего конкурса. По ее словам, она не участвовала в процессе отбора директора предприятия.

Госсекретарь также признала, что в декларацию закралась техническая ошибка, связанная с пособиями на детей. По ее словам, она использовала шаблон прошлогодней декларации и не удалила графу, касающуюся дохода, который в 2025 году не получала. Илиев сообщила, что обратится в Национальный орган по неподкупности с просьбой внести исправления, подчеркнув, что речь идет «о лишнем задекларированном доходе, а не о скрытом».

Мишель Илиев назвала информацию о «параллельных зарплатах» результатом ошибочной трактовки декларации и заявила, что стала объектом кампании по дискредитации. По ее словам, ее косвенно атакуют через связь с бывшим партнером, отношения с которым завершились семь лет назад, а личную жизнь используют для того, чтобы поставить под сомнение ее профессиональную компетентность.

«Результаты моей профессиональной деятельности можно проверить публично, документ за документом. Моя личная жизнь многолетней давности остается там, где ей и место — в прошлом», — заявила государственный секретарь.