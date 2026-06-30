Госсекретарь Минэнерго задекларировала почти 3 млн леев доходов за 2025 год.

Каролина Новак, государственный секретарь Министерства энергетики, в 2025 году задекларировала совокупный доход, приблизившийся к трем миллионам леев.

Информация, ранее появившаяся в публичном пространстве и основанная на данных декларации об имуществе и личных интересах, свидетельствует, что основную часть этой суммы составило вознаграждение за работу в качестве члена Наблюдательного совета АО Moldovagaz, сообщает libertv.md

Согласно официальным документам, в прошлом году чиновница Министерства энергетики получила значительные суммы как в виде заработной платы за государственную должность, так и за счёт других видов деятельности и инвестиций.

Более 2,2 миллиона леев только от Moldovagaz

В качестве представителя государства в Наблюдательном совете энергетической компании Moldovagaz Каролина Новак в 2025 году получила годовое вознаграждение в размере 2 250 550,97 лея.

Кроме того, за работу на должности государственного секретаря Министерства энергетики она получила зарплату в размере 546 444,94 лея за год.

Таким образом, только по двум основным источникам её официальный доход превысил 2,79 миллиона леев. Простые расчёты показывают, что её среднемесячный доход от государственных должностей превышал 230 тысяч леев.

Дополнительный доход от государственных ценных бумаг и научной деятельности

Помимо заработной платы, государственный секретарь задекларировала доходы от финансовых инвестиций. Так, в 2025 году Каролина Новак получила 138 тысяч леев в виде процентов от вложений в государственные ценные бумаги (ГЦБ) — инструмент, с помощью которого Министерство финансов привлекает средства физических и юридических лиц для финансирования бюджетных расходов.

Также в декларации указано, что она получила 10 тысяч леев от общественной организации «Граждане за Европу» за подготовку специализированной статьи.

Публикация этих данных вызвала волну обсуждений в социальных сетях и со стороны внепарламентской оппозиции, представители которой критикуют значительный разрыв между доходами высокопоставленных государственных чиновников — которые, по их подсчётам, превышают 8 тысяч леев в день, — и средними доходами граждан Республики Молдова.

Критики также обращают внимание на моральную сторону инвестиций членов исполнительной власти в государственные ценные бумаги.

На момент публикации материала ни Каролина Новак, ни пресс-служба Министерства энергетики не выступили с официальными комментариями по поводу общественной дискуссии, связанной с её декларацией о доходах.