Новый глава «Телерадио-Молдова» отвергла связь с Майей Санду: Никакого родства нет.

Новый генеральный директор общественной компании «Телерадио-Молдова» Екатерина Кептэнару опровергла информацию о родстве с президентом Майей Санду или другими высокопоставленными чиновниками.

Она пообещала обратиться в суд, если такие публикации продолжат распространять, передает rupor.md

Кептэнару сообщила об этом в обращении по случаю вступления в должность. По ее словам, конкурс на пост генерального директора она выиграла благодаря «опыту, накопленному за годы работы в журналистике, управлении и гражданском обществе».

«Информация, опубликованная некоторыми сомнительными сайтами, согласно которой я якобы являюсь родственницей президента Республики Молдова Майи Санду или других лиц, занимающих государственные должности, не соответствует действительности. Никаких родственных связей нет. Я обращусь в суд против любого человека или учреждения, которые продолжат распространять обо мне ложную и манипулятивную информацию», — подчеркнула Кептэнару.