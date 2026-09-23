theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 20:00
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Новый глава «Телерадио-Молдова» отвергла связь с Майей Санду: Никакого родства нет

Новый генеральный директор общественной компании «Телерадио-Молдова» Екатерина Кептэнару опровергла информацию о родстве с президентом Майей Санду или другими высокопоставленными чиновниками.

Новый глава «Телерадио-Молдова» отвергла связь с Майей Санду: Никакого родства нет.
Новый глава «Телерадио-Молдова» отвергла связь с Майей Санду: Никакого родства нет.

Она пообещала обратиться в суд, если такие публикации продолжат распространять, передает rupor.md

Кептэнару сообщила об этом в обращении по случаю вступления в должность. По ее словам, конкурс на пост генерального директора она выиграла благодаря «опыту, накопленному за годы работы в журналистике, управлении и гражданском обществе».

«Информация, опубликованная некоторыми сомнительными сайтами, согласно которой я якобы являюсь родственницей президента Республики Молдова Майи Санду или других лиц, занимающих государственные должности, не соответствует действительности. Никаких родственных связей нет. Я обращусь в суд против любого человека или учреждения, которые продолжат распространять обо мне ложную и манипулятивную информацию», — подчеркнула Кептэнару.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте