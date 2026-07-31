Новые ветровые электростанции: семь предложений прошли в этап оценки.

Тендерная комиссия вскрыла финансовые предложения в рамках второго тендера на строительство ветровых электростанций общей мощностью до 170 МВт с системами накопления энергии объемом не менее 44 МВт·ч.

К этапу оценки были допущены 7 конкурентоспособных предложений, поданных 4 инвесторами, передает noi.md

По данным Министерства энергетики, общая мощность прошедших отбор предложений составляет 179 МВт для ветропарков и 162,5 МВт·ч для систем накопления энергии. Средняя цена по ним составляет 1,2467 MDL/кВт·ч (примерно 62,04 EUR/МВт·ч), при этом минимальная цена равна 1,2398 MDL/кВт·ч, а максимальная — 1,2528 MDL/кВт·ч.

Результаты свидетельствуют о снижении средневзвешенной цены примерно на 13% по сравнению с максимальным пределом, установленным НАРЭ (1,4400 MDL/кВт·ч), и ниже уровня первого аукциона 2025 года, на котором цена составила 1,3280 MDL/кВт·ч (67,2 EUR/МВт·ч). Интерес инвесторов превысил выставленную на конкурс мощность: с самого начала было подано 16 заявок от 9 инвесторов, в сумме составляющих более 423 МВт ветровой энергии и более 305 МВт·ч накопленной энергии.

Комиссии осталось определить победителей, которые получат статус крупного соответствующего производителя и гарантию закупки электроэнергии на срок 15 лет.