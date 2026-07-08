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realitatea.md logorealitatea
8 Июля 2026, 15:11
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Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Национальный банк Молдовы объявил тендер на закупку мебели для своих помещений. Общая стоимость закупки составляет около 1,5 миллиона леев.

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель.
Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель.

Тендер разделён на три лота. Первый предусматривает приобретение мягкой мебели — трёх диванов и семи кресел. На эти товары планируется потратить более 125,8 тысячи леев, пишет realitatea.md

Второй лот оценивается в 1,07 миллиона леев. В него входят двери с фасадом, двустворчатые двери с коробкой и подоконником, навесные и настенные шкафы, радиаторные решётки, комплекты письменных столов, столы для руководителей, конференц-столы и журнальные столики.

Третий лот стоимостью более 299 тысяч леев включает закупку офисных кресел: 20 эргономичных, 20 директорских и четырёх кресел для посетителей.

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Нацбанк потратит 1,5 миллиона леев на новую мебель

Источник
realitatea.md logorealitatea
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