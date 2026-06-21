Новые правила и запреты на курение вступают в силу с 24 июня 2026 года.

Начиная с 24 июня 2026 года вступают в силу новые положения Закона № 278/2007 о борьбе с табакокурением, которые расширяют и уточняют перечень мест, где курение запрещено.

Об этом сообщает sanatateinfo.md, передает tvn.md

Будут использоваться официальные знаки, запрещающие курение, в том числе никотиновых изделий, которые могут быть размещены в учреждениях, компаниях, коммерческих помещениях, многоквартирных домах и других общественных местах, предусмотренных законом.

Все варианты знаков можно бесплатно скачать по этой ссылке: Уникальный знак, запрещающий курение – официальный образец, утвержденный Законом № 278/2007 о борьбе с табакокурением, на румынском и русском языках в различных форматах (JPG, Vector, а также в формате Word с возможностью вставки текста), чтобы их могли легко использовать и распечатывать государственные учреждения, экономические субъекты, организации и заинтересованные граждане.

Информационные знаки соответствуют образцу, предусмотренному в Приложении и статьях 26 и 27 Закона № 278/2007, и способствуют информированию населения и обеспечению соблюдения новых правовых требований. Эти правила были введены в законодательство не произвольно, а отражают обязанность государства защищать здоровье населения и обеспечивать безопасную и здоровую среду для всех граждан. В частности, они направлены на защиту детей, пожилых людей и других уязвимых групп населения от вредного воздействия непроизвольного воздействия табачного дыма и аэрозолей, образующихся при использовании электронных сигарет и других никотиновых продуктов.

Расширяя и уточняя запреты на курение, закон способствует устранению воздействия токсичных выбросов в закрытых и полузакрытых общественных местах, на рабочих местах, а также во многих открытых общественных местах, часто посещаемых населением, особенно детьми и пожилыми людьми.

Закон чётко определяет места, где будет запрещено употребление табачных и никотиновых изделий, включая электронные сигареты и системы нагревания табака. Также вводятся более точные формулировки применения запретов и усиливается ответственность администраторов общественных пространств и работодателей.

С 24 июня курение будет запрещено:

— на спортивных площадках;

— в зоопарках;

— в аквапарках;

— на территориях бассейнов;

— на пляжах;

— в подземных пешеходных переходах;

— на остановках общественного транспорта и в зонах посадки и высадки пассажиров;

— в подъездах жилых домов;

— в коридорах;

— в кабинах лифтов;

— в других общих помещениях жилых домов и хозяйственных построек;

— на балконах квартир и общежитий.

Новые изменения также вводят строгие ограничения возле зданий. Курение и использование электронных устройств будет запрещено в радиусе 10 метров от входов в общественные здания, возле открытых окон и вентиляционных систем.

Чтобы избежать неоднозначностей, в законе отдельно указано, что расстояние измеряется по прямой линии, независимо от наличия заборов или других физических препятствий.

Новый закон предусматривает более жёсткие штрафы как за курение в запрещённых местах, так и за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Владельцы и администраторы общественных пространств будут напрямую отвечать за соблюдение антитабачных правил и поддержание среды без курения.

С 24 июня будут действовать следующие штрафы:

За отсутствие знака о запрете курения:

— для должностных лиц — от 7 500 до 9 000 леев;

— для юридических лиц — от 10 500 до 12 000 леев, включая возможную приостановку деятельности.

За допущение курения в запрещённых местах и общественном транспорте:

— для должностных лиц — от 10 500 до 12 000 леев;

— для юридических лиц — от 13 500 до 15 000 леев с возможной приостановкой деятельности;

— для физических лиц в случае курения в общественном транспорте — от 3 900 до 4 500 леев.

Для людей, которые курят в запрещённых местах:

— штраф от 1 750 до 2 250 леев;

— либо неоплачиваемые общественные работы от 40 до 60 часов.