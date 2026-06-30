Незавершённые дома и здания будут облагаться налогом по новым правилам.

Владельцы незавершённых объектов строительства подпадут под действие новых правил, определяющих порядок расчёта степени готовности объектов недвижимости для целей налогообложения.

Объекты, степень готовности которых составляет не менее 50% и которые остаются незавершенными в течение трех лет с момента начала работ, будут оцениваться по единой методике, утвержденной Министерством инфраструктуры и регионального развития, пишет noi.md

Правила применяются к объектам недвижимости, расположенным как в черте, так и за чертой населённых пунктов, независимо от формы собственности. Новый метод предусматривает, что оценка будет проводиться комиссией, сформированной в рамках местных органов государственной власти.

По итогам рассмотрения комиссия составляет акт, в котором будет указана степень завершённости строительства исключительно для определения налоговых обязательств, предусмотренных Налоговым кодексом.

В документе уточняется, что акт, выданный комиссией, не приравнивается к технической экспертизе и не может служить основанием для регистрации здания в реестре недвижимого имущества. При этом он не изменяет права собственности на объект недвижимости и может быть оспорен в порядке, предусмотренном Административным кодексом.

Согласно Методике, при определении степени завершенности будут учитываться следующие основные элементы строения: фундаменты; несущая конструкция; перекрытия; наружные ограждающие конструкции; кровля; прочие работы (коммунальные/инженерные сети, наружная и внутренняя отделка).

Доля каждого конструктивного элемента в общей степени завершенности будет следующей: фундаменты — 15%; несущая конструкция — 25%; перекрытия — 15%; наружные ограждения — 15%; крыша — 10%; прочие работы (коммуникации, внешняя и внутренняя отделка) — 20%. Сумма долей по основным элементам составляет 100%.