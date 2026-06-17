Новая система антиплагиата вызвала недовольство студентов и преподавателей.

По их словам, платформа была введена слишком поздно — в конце учебного года, когда дипломные и магистерские работы уже были написаны.

Студенты жалуются, что изменения привели к путанице, росту бюрократии и дополнительным трудностям при подготовке и сдаче выпускных работ. В свою очередь Министерство образования заявляет, что о внедрении системы сообщалось заранее, а вузы были проинформированы о нововведении, сообщает jurnal.md

Ассистент университета Дан Симион считает, что внедрение системы проверки на плагиат следовало объявить в начале учебного года, а не в период экзаменов и защиты дипломных работ. По его мнению, такое решение создало дополнительное давление как на студентов, так и на преподавателей.

«Министерство образования ввело новый регламент именно в конце учебного года, что означает несоблюдение ранее установленных правил. Речь прежде всего идёт о системе антиплагиата. Главная проблема заключается в том, что распоряжение было принято в тот момент, когда студенты уже завершили написание своих работ и находились в разгаре подготовки к экзаменам», — заявил Дан Симион.

Ещё одной проблемой, по его словам, является объём дополнительной работы, которую теперь должны выполнять студенты и научные руководители, чтобы доказать отсутствие плагиата в дипломных и магистерских работах. В частности, работы необходимо загружать на платформу Министерства образования, после чего система формирует заключение и четыре различных отчёта. В результате объём итогового пакета документов существенно увеличивается.

«Много говорится о сокращении бюрократии в системе образования. Но когда вводятся новые правила и дополнительные требования, бюрократическая нагрузка только возрастает. Сейчас она выросла очень значительно», — отметил преподаватель.

Студенты также утверждают, что нововведение создаёт для них серьёзные трудности при завершении обучения.

В ответ на критику представители Министерства образования заявили, что до настоящего времени университеты использовали различные инструменты для проверки оригинальности дипломных работ, что приводило к разным подходам и критериям оценки.

«Введение Национальной системы антиплагиата является частью реформы, предусмотренной Планом экономического роста и Программой реформ, утверждённой 7 мая 2025 года. Об этой мере было объявлено публично, а учреждения высшего образования были заранее проинформированы о её внедрении», — сообщили в министерстве.

В Министерстве образования подчеркнули, что система борьбы с плагиатом является вспомогательным инструментом и дополняет, а не заменяет академическую оценку, которую проводят преподаватели.