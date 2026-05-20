20 Мая 2026, 15:47
В топ-50 лучших школ мира вошла гимназия из Гагаузии

Гимназия с. Баурчи из автономного территориального образования Гагауз-Ери вошла в число 50 финалистов престижной международной премии Global Schools Prize 2026.

Об этом со ссылкой на новостной портал Gagauzinfo сообщает Logos-Press

Школа из Гагаузии стала единственным учебным заведением из Республики Молдова, отмеченным в этом году в категории «Развитие учителей».

По данным издания, в 2026 году на участие в конкурсе было подано около 3 тысяч заявок из 113 стран мира. Вхождение в топ-50 позволило гимназии получить статус «Школы мирового класса» и стать частью Глобальной сети школ, что открывает возможности для международного сотрудничества, обмена опытом и профессионального развития педагогов.

Впереди — следующий этап отбора, по итогам которого будет определена десятка лучших школ. Финалист премии будет объявлен в конце мая в Лондоне.

В 2025 году гимназия села Баурчи отметила свой 35-летний юбилей. За годы своей деятельности учебное заведение выпустило более 4 700 учащихся, многие из которых сегодня успешно продолжают обучение и профессиональную деятельность в различных сферах.

Источник
