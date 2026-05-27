В Молдове упростили признание иностранных дипломов и школьных аттестатов.

Решение поможет гражданам, вернувшимся из-за границы, а также иностранцам быстрее устраиваться на работу в республике или продолжать учебу в местных учебных заведениях, передает rupor.md

По словам министра образования Дана Перчуна, школьные аттестаты из-за рубежа теперь будут признавать автоматически для перехода на следующий уровень обучения. Кроме того, государство начнет засчитывать неполное образование, отдельные курсы и навыки, полученные в ходе неофициального обучения. Новые правила также упорядочат признание дипломов совместных программ, которые молдавские университеты запускают вместе с иностранными вузами.

Важная часть реформы касается беженцев под международной защитой. Если у них нет на руках документов об образовании или они сохранились лишь частично, эти люди смогут подтвердить свои знания через специальную платформу Совета Европы и получить Европейский квалификационный паспорт беженца.

Эта реформа разработана министерством образования и исследований. Она напрямую связана с подготовкой к вступлению Молдовы в Евросоюз, обязательствами перед ЮНЕСКО и заложена в национальный план интеграции в ЕС до 2029 года.