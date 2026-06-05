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rupor.md logorupor
5 Июня 2026, 14:03
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Свыше 90 пенсионеров получили дипломы в Молдове

Более 90 пожилых людей окончили Университет третьего возраста в ходе торжественной церемонии, организованной в Государственный университет Молдовы.

Свыше 90 пенсионеров получили дипломы в Молдове.
Свыше 90 пенсионеров получили дипломы в Молдове.

По данным Министерства труда и социальной защиты, программа предоставляет людям старшего возраста возможность развивать цифровые и социальные навыки, а также участвовать в образовательных мероприятиях на протяжении всей жизни, передает rupor.md

Выпуск 2025–2026 годов прошёл образовательные курсы и программы личностного развития, направленные на поддержку активного и здорового старения.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что пожилые люди играют важную роль в обществе и должны иметь возможности оставаться активными и вовлечёнными в общественную жизнь. По её словам, Университет третьего возраста доказывает, что стремление к знаниям не имеет возраста.

За три года работы программа объединила более 400 пожилых людей из Кишинёва, Бельц и Кагула. Власти отмечают, что инициатива способствует социальной интеграции людей старшего возраста и помогает им адаптироваться к технологическим и социальным изменениям.

Источник
rupor.md logorupor
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