Инспектора из Управления по технадзору проверяют на наличие необоснованного имущества

Старший инспектор Национального управления по техническому надзору попал в поле зрения Национального органа по неподкупности после завершения проверки его имущества и заявленных доходов.

Национальный орган по неподкупности (НОН) издал акт об установленных фактах в отношении старшего инспектора Национального управления по техническому надзору. Ведомство сообщает, что в результате проведенных проверок в отношении данного должностного лица и членов его семьи была установлена существенная разница между приобретенным имуществом и полученными доходами, а также наличие необоснованного имущества на общую сумму 293 014 леев, передает noi.md

По данным НОН, разница была выявленa за период 2022–2024 годов. На основании изданного акта дело будет передано в компетентный суд, который рассмотрит ходатайство о конфискации имущества, признанного необоснованным.

Ведомство уточняет, что после вступления акта о констатации в окончательную силу с данным должностным лицом будут прекращены трудовые или служебные отношения. Кроме того, он будет лишен права занимать определенные должности в течение трех лет.

Кроме того, данное лицо будет внесено в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать должности, предусмотренные Законом о декларировании имущества и личных интересов. НОН подчеркивает, что эти меры вступят в силу только после вступления в законную силу акта о конфискации.