theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
30 Июня 2026, 15:48
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Инспектора из Управления по технадзору проверяют на наличие необоснованного имущества

Старший инспектор Национального управления по техническому надзору попал в поле зрения Национального органа по неподкупности после завершения проверки его имущества и заявленных доходов.

Инспектора из Управления по техническому надзору проверяют на наличие необоснованного имущества.
Инспектора из Управления по техническому надзору проверяют на наличие необоснованного имущества.

Национальный орган по неподкупности (НОН) издал акт об установленных фактах в отношении старшего инспектора Национального управления по техническому надзору. Ведомство сообщает, что в результате проведенных проверок в отношении данного должностного лица и членов его семьи была установлена существенная разница между приобретенным имуществом и полученными доходами, а также наличие необоснованного имущества на общую сумму 293 014 леев, передает noi.md

По данным НОН, разница была выявленa за период 2022–2024 годов. На основании изданного акта дело будет передано в компетентный суд, который рассмотрит ходатайство о конфискации имущества, признанного необоснованным. 

Ведомство уточняет, что после вступления акта о констатации в окончательную силу с данным должностным лицом будут прекращены трудовые или служебные отношения. Кроме того, он будет лишен права занимать определенные должности в течение трех лет. 

Кроме того, данное лицо будет внесено в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать должности, предусмотренные Законом о декларировании имущества и личных интересов. НОН подчеркивает, что эти меры вступят в силу только после вступления в законную силу акта о конфискации.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте