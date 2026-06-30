НОН начал проверку ранее пострадавшей от нападения судьи из Кишинёва.

Судья Кишинёвского суда, офис Центр, Евгения Кулинка оказалась в поле зрения Национального органа по неподкупности.

Ведомство инициировало проверку соблюдения режима декларирования имущества и личных интересов, передает tvrmoldova.md

Решение о начале контроля было принято 29 июня 2026 года после обращения, зарегистрированного в ANI 19 июня. На этапе предварительной проверки инспектор изучил декларации о доходах и имуществе судьи за период 2021–2026 годов, а также данные из государственных информационных систем.

В ANI отметили, что для полной оценки соответствия доходов и имущественных изменений проверка будет проводиться не только в отношении судьи, но и членов её семьи.

Согласно декларации за 2025 год, Евгения Кулинка указала зарплату в размере 352 653 леев, полученную в Кишинёвском суде, а также 4 200 леев дохода от работы в Национальном институте юстиции.

В том же году она задекларировала около 35,8 тыс. евро от продажи транспортных средств и 60 000 леев дохода от сдачи в аренду коммерческого помещения.

Также в декларации указано, что семья владеет несколькими земельными участками, жилым домом, оценённым примерно в 150 тыс. евро, долей в другом доме и коммерческим помещением. Среди транспортных средств — BMW X5, Renault Master, Toyota RAV4, а также два мотоцикла Honda Gold Wing.

Имя судьи стало известно широкой общественности после инцидентов с нападением в зале суда. Последний случай произошёл 15 января 2026 года в здании Кишинёвского суда, где на неё напала одна из участниц процесса.