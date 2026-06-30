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tvrmoldova.md logotvrmoldova
30 Июня 2026, 20:25
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НОН начал проверку ранее пострадавшей от нападения судьи из Кишинёва

Судья Кишинёвского суда, офис Центр, Евгения Кулинка оказалась в поле зрения Национального органа по неподкупности.

НОН начал проверку ранее пострадавшей от нападения судьи из Кишинёва.
НОН начал проверку ранее пострадавшей от нападения судьи из Кишинёва.

Ведомство инициировало проверку соблюдения режима декларирования имущества и личных интересов, передает tvrmoldova.md

Решение о начале контроля было принято 29 июня 2026 года после обращения, зарегистрированного в ANI 19 июня. На этапе предварительной проверки инспектор изучил декларации о доходах и имуществе судьи за период 2021–2026 годов, а также данные из государственных информационных систем.

В ANI отметили, что для полной оценки соответствия доходов и имущественных изменений проверка будет проводиться не только в отношении судьи, но и членов её семьи.

Согласно декларации за 2025 год, Евгения Кулинка указала зарплату в размере 352 653 леев, полученную в Кишинёвском суде, а также 4 200 леев дохода от работы в Национальном институте юстиции.

В том же году она задекларировала около 35,8 тыс. евро от продажи транспортных средств и 60 000 леев дохода от сдачи в аренду коммерческого помещения.

Также в декларации указано, что семья владеет несколькими земельными участками, жилым домом, оценённым примерно в 150 тыс. евро, долей в другом доме и коммерческим помещением. Среди транспортных средств — BMW X5, Renault Master, Toyota RAV4, а также два мотоцикла Honda Gold Wing.

Имя судьи стало известно широкой общественности после инцидентов с нападением в зале суда. Последний случай произошёл 15 января 2026 года в здании Кишинёвского суда, где на неё напала одна из участниц процесса.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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