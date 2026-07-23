НКСС: Выплаты по ряду социальных пособий уже профинансированы.

Речь о единовременных пособиях при рождении ребенка, пособиях по воспитанию и уходу за ребенком, пособиях на воспитание близнецов, пособиях для отцов, пособиях по беременности и родам, пособиях по временной нетрудоспособности.

Общая сумма финансирования составила 74,62 млн леев, передает noi.md

Бенефициары смогут получить денежные средства после обработки платежей через государственный сервис электронных платежей MPay.

Национальная касса социального страхования напоминает получателям пенсий, пособий семьям с детьми, пособий по беременности и родам, пособий по временной нетрудоспособности и других социальных выплат, что деньги можно получить двумя способами:

открыть социальную банковскую карту или привязать любой существующий банковский счет к социальным выплатам через приложение EVO и получать деньги из любой точки мира;

получить средства в любом почтовом отделении Республики Молдова.

Получатели пособий через почтовое отделение должны забрать деньги в течение трёх месяцев. Если средства не будут получены в течение этого срока, выплата будет приостановлена. Для возобновления выплат необходимо обратиться в территориальную кассу социального страхования по месту жительства с удостоверением личности и подать соответствующее заявление.