НКФР предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, продвигаемой в Telegram.

В схеме используется поддельный документ, представляемый как решение НКФР, которым ведомство якобы разрешило платформе Storm Gain - MD работать в качестве оператора на рынке виртуальных активов и криптодеривативов.

НКФР уточняет, что она не выдавала такого документа, а представленный в открытом доступе документ является поддельным, передает logos-pres.md

При этом ведомство сообщает, что на данный момент не обладает полномочиями для лицензирования такого рода деятельности с виртуальными активами. Тем более, что в Молдове пока нет специального законодательства в области виртуальных активов, а соответствующая нормативно-правовая база находится только в процессе разработки.

Комиссия рекомендует гражданам проявлять осторожность с инвестиционными предложениями, рекламируемыми в интернете, и проверять подлинность информации, особенно когда речь идет о лицензиях или разрешениях, выданных государственными учреждениями.

Лицам, обнаружившим подозрительные документы или сомневающимся в законности определенных финансовых услуг, настоятельно рекомендуется ознакомиться со списком организаций, уполномоченных предоставлять финансовые услуги в Республике Молдова, который доступен на официальном сайте CNPF, или связаться с органом по телефону 022 85 95 95 или по электронной почте office@cnpf.md.