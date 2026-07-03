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logos.press.md logologos
3 Июля 2026, 17:09
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НКФР предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, продвигаемой в Telegram

В схеме используется поддельный документ, представляемый как решение НКФР, которым ведомство якобы разрешило платформе Storm Gain - MD работать в качестве оператора на рынке виртуальных активов и криптодеривативов.

НКФР предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, продвигаемой в Telegram.
НКФР предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, продвигаемой в Telegram.

НКФР уточняет, что она не выдавала такого документа, а представленный в открытом доступе документ является поддельным, передает logos-pres.md

При этом ведомство сообщает, что на данный момент не обладает полномочиями для лицензирования такого рода деятельности с виртуальными активами. Тем более, что в Молдове пока нет специального законодательства в области виртуальных активов, а соответствующая нормативно-правовая база находится только в процессе разработки. 

Комиссия рекомендует гражданам проявлять осторожность с инвестиционными предложениями, рекламируемыми в интернете, и проверять подлинность информации, особенно когда речь идет о лицензиях или разрешениях, выданных государственными учреждениями. 

Лицам, обнаружившим подозрительные документы или сомневающимся в законности определенных финансовых услуг, настоятельно рекомендуется ознакомиться со списком организаций, уполномоченных предоставлять финансовые услуги в Республике Молдова, который доступен на официальном сайте CNPF, или связаться с органом по телефону 022 85 95 95 или по электронной почте office@cnpf.md.

Источник
logos.press.md logologos
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