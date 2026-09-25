Незаконная вырубка деревьев в Бричанском районе: ущерб оценили в 22 тысячи леев.

В коммуне Перерыта Бричанского района выявили незаконную вырубку 29 деревьев.

Инспекторы по охране окружающей среды уже установили лиц, подозреваемых в совершении правонарушения, передает realitatea.md

Случай незаконной вырубки был выявлен инспекторами по охране окружающей среды на территории, находящейся в ведении местных властей коммуны Перерыта.

В ходе проверки специалисты обнаружили 29 незаконно срубленных деревьев породы акация. Согласно предварительной оценке, ущерб, нанесённый окружающей среде, составил 22 340 леев.

Лица, подозреваемые в совершении правонарушения, были установлены. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются совместно инспекторами по охране окружающей среды и сотрудниками Инспектората полиции Бричан.

По результатам расследования будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

В Инспекторате по охране окружающей среды напоминают, что незаконная вырубка деревьев является нарушением законодательства об охране окружающей среды и влечёт предусмотренную законом ответственность.