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ipn
20 Июля 2026, 17:08
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НБС: Промышленное производство выросло более чем на 7% за первые пять месяцев года

Промышленное производство в Республике Молдова в мае увеличилось на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за первые пять месяцев текущего года рост составил 7,2%.

НБС: Промышленное производство выросло более чем на 7% за первые пять месяцев года.
НБС: Промышленное производство выросло более чем на 7% за первые пять месяцев года.

По данным Национального бюро статистики, эта динамика обусловлена увеличением производства в обрабатывающей и добывающей промышленности, а также в секторе производства и поставок энергии, передает ipn.md

B НБС отмечают, что в мае производство в добывающей промышленности увеличилось более чем на 22%, в обрабатывающей промышленности — примерно на 8%, а производство и поставки электроэнергии, тепла, газа и горячей воды — на 11% по сравнению с маем 2025 года.

Кроме того, с учётом количества рабочих дней и сезонности, промышленное производство в мае было на 9,5% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост был зафиксирован во всех трёх сферах: добывающая промышленность (+21%), обрабатывающая промышленность (+10%) и производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и горячей воды (+9,3%).

С другой стороны, рост промышленного производства в период с января по май был поддержан увеличением производства в обрабатывающей промышленности более чем на 6%, а также в производстве и поставке электроэнергии, тепла, газа и горячей воды примерно на 14%. При этом в добывающей промышленности зафиксировано незначительное снижение на 0,3%.

Источник
ipn
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