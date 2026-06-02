Молдова привлечет дополнительные 150 млн евро на ремонт дорог.

Решение обусловлено ростом цен на строительные материалы и рабочую силу, передает logos-pres.md

Законопроект о ратификации Соглашения о поправке к Кредитному соглашению между Республикой Молдова и ЕБРР был направлен правительством в парламент и в настоящее время рассматривается в профильных комиссиях.

Основное изменение заключается в удвоении суммы кредита. Данное дополнение стало необходимым, поскольку цены на строительные материалы и оплату труда значительно выросли за последние годы — до 39% в период 2021–2025 годов на фоне экономических кризисов и региональной ситуации. Первоначального бюджета оказалось недостаточно, так как он покрывал лишь половину запланированного объема работ.

Дополнительные средства будут направлены на завершение реконструкции двух стратегически важных участков дорог: трассы M1 Кишинев — Леушены протяженностью 84 километра и участка 2 объездной дороги Кишинева (трасса M2) протяженностью около 9,5 километра. Эти дорожные сектора являются частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и имеют важное значение для обеспечения связи с Европейским союзом через пограничный пункт Леушены — Албица.

Помимо непосредственно ремонтных работ, финансирование будет направлено на модернизацию Системы управления дорожными активами, которая поможет профильным органам более эффективно отслеживать состояние дорог и планировать работы по техническому обслуживанию для предотвращения преждевременного износа инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры и регионального развития является ведомством, ответственным за представление данного проекта перед депутатами.