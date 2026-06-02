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logos.press.md logologos
2 Июня 2026, 22:46
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Молдова привлечет дополнительные 150 млн евро на ремонт дорог

Республика Молдова увеличит на 150 млн евро кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на реализацию V Проекта по восстановлению дорог, доведя общую сумму финансирования до 300 млн евро.

Молдова привлечет дополнительные 150 млн евро на ремонт дорог.
Молдова привлечет дополнительные 150 млн евро на ремонт дорог.

Решение обусловлено ростом цен на строительные материалы и рабочую силу, передает logos-pres.md

Законопроект о ратификации Соглашения о поправке к Кредитному соглашению между Республикой Молдова и ЕБРР был направлен правительством в парламент и в настоящее время рассматривается в профильных комиссиях. 

Основное изменение заключается в удвоении суммы кредита. Данное дополнение стало необходимым, поскольку цены на строительные материалы и оплату труда значительно выросли за последние годы — до 39% в период 2021–2025 годов на фоне экономических кризисов и региональной ситуации. Первоначального бюджета оказалось недостаточно, так как он покрывал лишь половину запланированного объема работ. 

Дополнительные средства будут направлены на завершение реконструкции двух стратегически важных участков дорог: трассы M1 Кишинев — Леушены протяженностью 84 километра и участка 2 объездной дороги Кишинева (трасса M2) протяженностью около 9,5 километра. Эти дорожные сектора являются частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и имеют важное значение для обеспечения связи с Европейским союзом через пограничный пункт Леушены — Албица.

Помимо непосредственно ремонтных работ, финансирование будет направлено на модернизацию Системы управления дорожными активами, которая поможет профильным органам более эффективно отслеживать состояние дорог и планировать работы по техническому обслуживанию для предотвращения преждевременного износа инфраструктуры.

Министерство инфраструктуры и регионального развития является ведомством, ответственным за представление данного проекта перед депутатами.

Источник
logos.press.md logologos
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