rupor.md logorupor
27 Мая 2026, 19:52
Молдова получит еще €150 млн на ремонт дорог до Кишинева и Румынии

Республика Молдова получит дополнительную финансовую поддержку в размере 150 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кабинет министров утвердил законопроект о ратификации соответствующего соглашения.

Выделенные средства дополнят кредит на аналогичную сумму, взятый в 2024 году. Суммарное финансирование проекта теперь составляет 300 миллионов евро, передает rupor.md

Какие участки дорог будут отремонтированы:

  • Кольцевая дорога Кишинева (трасса М2): модернизация и расширение второго сектора протяженностью 9,4 км.
  • Трасса М1 Кишинев–Леушены: восстановление и расширение участка длиной 84 км, который связывает Молдову с Румынией.

По словам вице-премьера Владимира Боли, данные маршруты входят в трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). Они играют ключевую роль в интеграции молдавской инфраструктуры в дорожную систему Евросоюза через таможенный пункт Леушены–Албица.

В правительстве подчеркивают, что реализация проекта сократит время в пути, снизит транспортные расходы, повысит безопасность дорожного движения и даст стимул для экономического развития регионов.

