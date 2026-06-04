theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
4 Июня 2026, 18:51
1 897
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова получает дополнительное финансирование для подключения к европейской дорожной сети

Молдова получит дополнительный заем в размере 150 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, предназначенный для продолжения работ по модернизации дороги Кишинев–Леушены и участка II кишиневской кольцевой дороги.

Молдова получает дополнительное финансирование для подключения к европейской дорожной сети.
Молдова получает дополнительное финансирование для подключения к европейской дорожной сети.

Проект представил сегодня в законодательном форуме госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Николае Мындра, передает moldpres.md

Согласно документу, средства будут использованы для ремонта  трассы M1 Кишинев–Леушены протяженностью 84 км и участка II кишиневской кольцевой дороги (трасса M2) протяженностью 9,48 км.

Помимо дорожной инфраструктуры, дополнительное финансирование будет направлено и на модернизацию системы управления дорожными активами. Она будет включать цифровые инструменты для мониторинга, планирования и оптимизации работ по обслуживанию дорог.

Компетентные органы уточняют, что необходимость увеличения финансирования возникла после обновления детальных технических проектов. Изначально проекты были разработаны на основе предварительных исследований 2014 и 2021 годов, которые не учитывали влияние войны в Украине на строительный сектор.

Увеличение финансирования на 150 млн евро не изменяет прочие контрактные условия займа, согласованного с ЕБРР, отмечают власти.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте