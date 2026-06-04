Молдова получает дополнительное финансирование для подключения к европейской дорожной сети
Молдова получит дополнительный заем в размере 150 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, предназначенный для продолжения работ по модернизации дороги Кишинев–Леушены и участка II кишиневской кольцевой дороги.
Проект представил сегодня в законодательном форуме госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Николае Мындра, передает moldpres.md
Согласно документу, средства будут использованы для ремонта трассы M1 Кишинев–Леушены протяженностью 84 км и участка II кишиневской кольцевой дороги (трасса M2) протяженностью 9,48 км.
Помимо дорожной инфраструктуры, дополнительное финансирование будет направлено и на модернизацию системы управления дорожными активами. Она будет включать цифровые инструменты для мониторинга, планирования и оптимизации работ по обслуживанию дорог.
Компетентные органы уточняют, что необходимость увеличения финансирования возникла после обновления детальных технических проектов. Изначально проекты были разработаны на основе предварительных исследований 2014 и 2021 годов, которые не учитывали влияние войны в Украине на строительный сектор.
Увеличение финансирования на 150 млн евро не изменяет прочие контрактные условия займа, согласованного с ЕБРР, отмечают власти.