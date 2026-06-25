Глава НБМ Анка Драгу получает более 11 тысяч евро в месяц.

Национальный банк Молдовы входит в число государственных учреждений с самыми высокими доходами, согласно декларациям о доходах чиновников.

Глава НБМ Анка Драгу в 2025 году задекларировала годовой доход более 2,7 млн леев, что составляет примерно 232 тысячи леев в месяц, к которым добавляются суточные выплаты около 187 тысяч леев, сообщает unimedia.info

В свою очередь, первый вице-глава НБМ Петру Ротару задекларировал годовой доход более 2,4 млн леев, то есть около 200 тысяч леев в месяц.

Согласно декларации о доходах, семья Анки Драгу владеет несколькими объектами недвижимости, включая два земельных участка и 10 объектов собственности, среди которых квартира площадью 89 квадратных метров, приобретённая в 2024 году и оценённая в 165 тысяч евро. Также задекларированы автомобиль Mercedes и Honda и финансовые активы в Румынии. Муж главы НБМ владеет двумя компаниями, а в 2025 году сама Драгу взяла кредит более чем на 300 тысяч евро.

Первый вице-глава НБМ Петру Ротару также владеет домом и квартирой, автомобилем Skoda Superb. Дом, приобретённый в 2018 году, имеет площадь 117 квадратных метров и оценён примерно в 436 тысяч леев, хотя рыночная стоимость составляет около 1,5 млн леев. В 2025 году он также задекларировал квартиру площадью 75,2 кв. м, оценённую более чем в 70 тысяч евро.