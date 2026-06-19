Эксперт: Решение НБМ по ставке замедлит экономику и сократит потребление.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что решение Национального банка Молдовы (НБМ) повысить базовую ставку до 7% является ошибкой, которая затронет как население, так и бизнес-среду.

По его мнению, инфляционное давление в основном формируется внешними факторами, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики не решит проблему.

«Это ошибка. Когда инфляционные факторы находятся вне национальной экономики, Национальный банк ничего не может сделать с инфляцией, кроме как существенно ухудшить ситуацию в экономике страны», — заявил эксперт в программе на Radio Moldova.

По словам Гырбу, рост цен в основном связан с динамикой на международных энергетических рынках.

«Инфляция вызвана ценами на нефть и топливо, и мы не можем ничего сделать, кроме как больше инвестировать в национальную экономику, чтобы повысить эффективность экономической деятельности и найти альтернативы ископаемым ресурсам», — пояснил он.

Однако, по его мнению, НБМ действует в противоположном направлении, ограничивая доступ к финансированию именно в период, когда экономика нуждается в инвестициях.

«Национальный банк создает препятствия для экономики в процессе адаптации к кризису. Этим решением он оказывает давление на бизнес-среду и общество», — заявил эксперт.

Он предупреждает, что последствия будут напрямую ощущаться гражданами, особенно теми, кто уже взял кредиты или планирует это сделать.

«Все, кто взял кредиты, будут вынуждены платить больше, а те, кто хочет взять новые кредиты, будут платить более высокие проценты и комиссии. У них останется меньше денег на потребление и другие расходы», — отметил Виорел Гырбу.

Эксперт также напомнил о периоде 2022–2023 годов, когда НБМ применял аналогичные меры.

«Экономика до сих пор не оправилась после шока, вызванного Национальным банком. Учреждение повторяет ошибки прошлого периода и наносит удар по экономике в момент, когда она и так стагнирует», — заявил он.

По его мнению, негативные последствия выходят за рамки экономики.

«Ударяя по экономике, Национальный банк бьет и по обществу, и по политической стабильности, и даже по перспективам европейской интеграции Республики Молдова, потому что граждане начинают разочаровываться в такой политике», — сказал эксперт.

Виорел Гырбу считает, что государству следует сосредоточиться на сокращении бюджетного дефицита, который, по его словам, является одной из главных внутренних причин инфляционного давления.

«Министерство финансов должно сократить огромный бюджетный дефицит. Он сильно давит на инфляцию и на управление государственными финансами Республики Молдова», — подчеркнул эксперт.

Национальный банк Молдовы в четверг, 18 июня, повысил базовую ставку по основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики до 7% вместо прежних 6,5%.

Процентные ставки по overnight-кредитам установлены на уровне 9,00% годовых, по операциям repo — 7,25% годовых, по overnight-депозитам — 5,00% годовых. Все показатели выросли по сравнению с предыдущими значениями.

Нормы обязательных резервов остались неизменными: 18% для средств, привлечённых в молдавских леях и неконвертируемой валюте, и 26% — для средств в свободно конвертируемой валюте.

НБМ объяснил решение усилением инфляционного давления, вызванного ростом мировых цен на энергию, продукты питания и сырьё, а также увеличением внутреннего потребления, поддерживаемого ростом доходов населения.

По данным учреждения, основная цель остаётся возвращение инфляции к уровню около 5% с допустимым диапазоном ±1,5 процентного пункта. В мае инфляция составляла 6,76%.