Эксперт: В Молдове рождаемость упала вдвое, а каждая 6-ая пара бесплодна.

Откладывание материнства, загрязнение окружающей среды, нездоровый образ жизни всё больше способствуют тому, что парам трудно зачать ребёнка, а после 40 лет шансы на беременность, достигнутую с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), значительно снижаются, утверждают специалисты, сообщает Radio Moldova.

Если в начале 90-х годов ежегодно рождалось около 50 000 детей, то в 2025 году на свет появилось всего 22 000 детей. Десять лет назад рождалось примерно 38 000 – 39 000 детей в год, при этом нынешнее снижение рождаемости является значительным, поскольку число рождений практически сократилось вдвое, констатирует Вячеслав Мошин, доктор хабилитат медицинских наук, эксперт в области экстракорпорального оплодотворения.

«Коэффициент рождаемости ниже минимального уровня воспроизводства населения, скажем так, потому что он составляет 1,6. Говорят, что в Европе он ещё ниже, да, согласен, но в Европе есть иммигранты, которые приезжают даже из Молдовы, Румынии, Украины, и там этот демографический дефицит компенсируется, особенно за счёт молодых людей. Однако в Молдове наблюдается исход молодых людей, и мы сталкиваемся с дисбалансом – много пожилых, молодых людей всё меньше, и люди уезжают. А также добавляется бесплодие, которое является очень острой проблемой во всём мире, включая Республику Молдова. Были некоторые исследования, которые показывали, что уровень бесплодия в Молдове даже выше – 20-25%», – отметил Вячеслав Мошин.

По словам врача, причины бесплодия становятся всё более сложными и включают как женские, так и мужские факторы, а также влияние окружающей среды и образа жизни.