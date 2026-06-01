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logos.press.md logologos
14 Июня 2026, 08:12
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Власти упрощают доступ населения к банковским услугам

Банковские услуги станут прозрачнее и доступнее.

Власти упрощают доступ населения к банковским услугам.
Власти упрощают доступ населения к банковским услугам.

Правительство утвердило законопроект о сопоставимости комиссий по платежным счетам, переключении платежных счетов и доступе к платежным счетам с базовыми услугами. Теперь документ предстоит рассмотреть депутатам парламента, передает logos-pres.md

Среди главных нововведений — упрощение процедуры смены банка, которая теперь будет осуществляться непосредственно поставщиками услуг, а также внедрение стандартизированной информационной формы, чтобы клиенты могли легко сравнивать комиссии перед подписанием договора. 

Регулирующий орган также запустит специальную веб-страницу для сравнения тарифов. В то же время закон гарантирует право всех граждан, включая уязвимые категории, на платежный счет с базовыми услугами, который будет предоставляться бесплатно или за разумную плату, без какой-либо дискриминации. 

Национальная комиссия по финансовому рынку отмечает, что уровень финансовой вовлеченности в Республике Молдова за последние годы снизился, достигнув 55,5% в 2024 году по сравнению с 64,2% в 2021 году, согласно данным Global Findex Database. 

Падение на 8,7 процентных пункта ставит нашу страну на 22,3 процентных пункта ниже регионального среднего показателя для Европы и Центральной Азии. По уровню доступа к банковским услугам Молдову опережают большинство государств региона, за исключением Албании.

Власти определили основными причинами этой ситуации недоверие к финансовым учреждениям, которое отметили 40% лиц, не имеющих банковского счета, а также отсутствие продуктов, адаптированных к потребностям клиентов с низкими доходами, которым необходимы операции с небольшими суммами и минимальные административные требования к документам. 

Предложенный законопроект направлен на устранение этого дисбаланса и стимулирование финансовой инклюзии населения.

Источник
logos.press.md logologos
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