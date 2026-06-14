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14 Июня 2026, 21:45
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Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения

Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек.

Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения.
Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения.

По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.

Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, и что если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС (действует с 2002 года).

К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек.

Источник
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