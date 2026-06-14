14 Июня 2026, 21:45
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Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения
Граждане Швейцарии на референдуме отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек.
По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.
Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).
Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, и что если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС (действует с 2002 года).
К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек.