Швейцария на референдуме решила не ограничивать численность населения.

По данным Bloomberg, против выступили 55% голосовавших.

Идею «Против Швейцарии с населением в 10 млн человек / Инициатива об устойчивом развитии» (Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! / Nachhaltigkeitsinitiative») выдвинула крупнейшая в стране правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP).

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превышать 10 млн человек до 2050 года, и что если это произойдет в течение двух лет, Швейцария должна расторгнуть соглашение о свободе передвижения с ЕС (действует с 2002 года).

К концу прошлого года население Швейцарии составило 9,1 млн человек.