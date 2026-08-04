Нарушителям правил защиты персональных данных грозят штрафы до 2 млн леев.

Закон, принятый два года назад, вступит в силу 23 августа и установит новые требования в сфере защиты персональной информации, а также расширит права граждан на обжалование незаконного использования их данных.

Согласно новым положениям, каждый человек сможет обратиться в Центр, если посчитает, что его персональные данные использовались незаконно. Жалобу можно будет подать в течение одного года с момента, когда стало известно о возможном нарушении, но не позднее трёх лет с даты самого нарушения, передает logos-pres.md

Центр сможет проводить проверки как по обращениям граждан, так и по собственной инициативе. В ходе расследований специалисты Центра получат право запрашивать необходимые документы и сведения, а также проверять системы и оборудование, используемые для обработки персональных данных.

Организации, отвечающие за обработку данных, и привлечённые ими уполномоченные лица будут обязаны сотрудничать с контролирующим органом. При выявлении нарушений Центр сможет выдавать обязательные предписания и применять штрафные санкции.

Люди, которым был причинён материальный или моральный ущерб из-за нарушения правил обработки персональных данных, смогут требовать компенсацию от ответственных организаций. Размер штрафа будет определяться с учётом характера и тяжести нарушения, его продолжительности, количества пострадавших лиц, вида затронутых данных и степени сотрудничества компании с контролирующим органом.

За отдельные нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн леев или до 1% годового оборота предприятия, а за наиболее серьёзные нарушения — до 2 млн леев или до 2% годового оборота.