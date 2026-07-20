НАРЭ: В стране нет дефицита топлива

По данным регулятора, на 20 июля 2026 года в стране нет всеобщего дефицита топлива, а розничные сети АЗС работают в штатном режиме.

НАРЭ опубликовало актуальную информацию об объемах коммерческих запасов, имеющихся у экономических агентов:

дизельное топливо: запасов достаточно для обеспечения 8 дней потребления;

бензин: запасов достаточно на 18 дней.

В НАРЭ отметили, что ведут постоянный мониторинг сектора в пределах своих полномочий. Согласно законодательству, агентство регулирует и контролирует исключительно розничный рынок стандартные нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные станции, включая проверку прозрачности цен и расчет их максимального уровня, передает rupor.md

Текущие колебания цен и условий поставок регулятор связывает с международными факторами, в частности с геополитической нестабильностью в регионе Персидского залива, которая напрямую влияет на динамику котировок Platts.

Официальные разъяснения НАРЭ последовали после того, как ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) публично заявила о кризисе на оптовом рынке топлива, который, по их словам, угрожает сорвать текущую уборочную кампанию.

Сельхозпроизводители пожаловались на нехватку дизельного топлива для спецтехники и ценовой парадокс: крупные поставщики предлагают аграриям покупать дизель оптом по ценам, превышающим розничные цены на заправках, либо вовсе заявляют об отсутствии горючего.