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rupor.md logorupor
20 Июля 2026, 17:19
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НАРЭ: В стране нет дефицита топлива

По данным регулятора, на 20 июля 2026 года в стране нет всеобщего дефицита топлива, а розничные сети АЗС работают в штатном режиме.

НАРЭ выступило с официальным разъяснением относительно ситуации на рынке нефтепродуктов.
НАРЭ выступило с официальным разъяснением относительно ситуации на рынке нефтепродуктов.

НАРЭ опубликовало актуальную информацию об объемах коммерческих запасов, имеющихся у экономических агентов:

  • дизельное топливо: запасов достаточно для обеспечения 8 дней потребления;

  • бензин: запасов достаточно на 18 дней.

В НАРЭ отметили, что ведут постоянный мониторинг сектора в пределах своих полномочий. Согласно законодательству, агентство регулирует и контролирует исключительно розничный рынок стандартные нефтепродукты, реализуемые через автозаправочные станции, включая проверку прозрачности цен и расчет их максимального уровня, передает rupor.md

Текущие колебания цен и условий поставок регулятор связывает с международными факторами, в частности с геополитической нестабильностью в регионе Персидского залива, которая напрямую влияет на динамику котировок Platts.

Официальные разъяснения НАРЭ последовали после того, как ассоциация «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) публично заявила о кризисе на оптовом рынке топлива, который, по их словам, угрожает сорвать текущую уборочную кампанию.

Сельхозпроизводители пожаловались на нехватку дизельного топлива для спецтехники и ценовой парадокс: крупные поставщики предлагают аграриям покупать дизель оптом по ценам, превышающим розничные цены на заправках, либо вовсе заявляют об отсутствии горючего.

Источник
rupor.md logorupor
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