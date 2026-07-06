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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 18:54
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ГНС разъяснила деятельность независимых торговцев после 1 июля

Налоговый режим, действующий для физлиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, могут применять только торговцы, зарегистрированные в ГНС до 1 июля, согласно положениям ст. 69¹³ ч. (3) Налогового кодекса.

ГНС разъяснила деятельность независимых торговцев после 1 июля.
ГНС разъяснила деятельность независимых торговцев после 1 июля.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба (ГНС). Ведомство сообщает, что лица, зарегистрированные в установленный срок, будут внесены Агентством госуслуг в Государственный реестр юридических лиц, а идентификационный номер (IDNO) им будет присвоен в автоматическом порядке до 10 июля 2026 года, передает logos-pres.md

После присвоения государственного идентификационного номера Государственная налоговая служба направит подтверждение об их постановке на налоговый учет в качестве независимого предпринимателя. Впоследствии они смогут перерегистрировать кассовое и контрольно-измерительное оборудование на основании присвоенного IDNO. 

В то же время ГНС сообщает, что больше не принимает заявлений о регистрации в качестве независимого коммерсанта, поскольку установленный законодательством срок для регистрации истек 1 июля 2026 года. 

Физлица, желающие осуществлять деятельность в сфере розничной торговли, могут зарегистрироваться в одной из законных организационно-правовых форм, в соответствии с положениями Закона «О предпринимательстве и предприятиях». 

Государственная налоговая служба уточняет, что порядок прекращения независимой деятельности в сфере торговли остается неизменным и осуществляется путем подачи соответствующей заявки в адрес ведомства.

Источник
logos.press.md logologos
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