ГНС разъяснила деятельность независимых торговцев после 1 июля.

Налоговый режим, действующий для физлиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, могут применять только торговцы, зарегистрированные в ГНС до 1 июля, согласно положениям ст. 69¹³ ч. (3) Налогового кодекса.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба (ГНС). Ведомство сообщает, что лица, зарегистрированные в установленный срок, будут внесены Агентством госуслуг в Государственный реестр юридических лиц, а идентификационный номер (IDNO) им будет присвоен в автоматическом порядке до 10 июля 2026 года, передает logos-pres.md

После присвоения государственного идентификационного номера Государственная налоговая служба направит подтверждение об их постановке на налоговый учет в качестве независимого предпринимателя. Впоследствии они смогут перерегистрировать кассовое и контрольно-измерительное оборудование на основании присвоенного IDNO.

В то же время ГНС сообщает, что больше не принимает заявлений о регистрации в качестве независимого коммерсанта, поскольку установленный законодательством срок для регистрации истек 1 июля 2026 года.

Физлица, желающие осуществлять деятельность в сфере розничной торговли, могут зарегистрироваться в одной из законных организационно-правовых форм, в соответствии с положениями Закона «О предпринимательстве и предприятиях».

Государственная налоговая служба уточняет, что порядок прекращения независимой деятельности в сфере торговли остается неизменным и осуществляется путем подачи соответствующей заявки в адрес ведомства.