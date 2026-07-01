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bani.md logobani
11 Июля 2026, 08:00
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Газ, нефтепродукты и автомобили стали крупнейшими статьями импорта Молдовы

В первом полугодии 2026 года Молдова импортировала товаров на общую сумму 101 миллиард леев.

Газ, нефтепродукты и автомобили стали крупнейшими статьями импорта Молдовы.
Газ, нефтепродукты и автомобили стали крупнейшими статьями импорта Молдовы.

Самой крупной статьей импорта вновь стал природный газ. Об этом свидетельствуют данные Таможенной службы, передает bani.md

По информации ведомства, в январе–июне импорт природного газа составил 12 миллиардов леев, что делает его самой дорогостоящей категорией товаров, ввезенных в страну.

На втором месте находятся нефтепродукты, импорт которых достиг 9 миллиардов леев. Далее следуют легковые автомобили — 4,9 миллиарда леев.

В пятерку крупнейших импортных категорий также вошли электроэнергия, на закупку которой было направлено 4,3 миллиарда леев, и лекарственные препараты — 2,9 миллиарда леев.

Таким образом, топ самых дорогостоящих импортных товаров за первое полугодие 2026 года выглядит следующим образом:

  • природный газ — 12 млрд леев;
  • нефтепродукты — 9 млрд леев;
  • легковые автомобили — 4,9 млрд леев;
  • электроэнергия — 4,3 млрд леев;
  • лекарственные препараты — 2,9 млрд леев.
Источник
bani.md logobani
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