Газ, нефтепродукты и автомобили стали крупнейшими статьями импорта Молдовы.

В первом полугодии 2026 года Молдова импортировала товаров на общую сумму 101 миллиард леев.

Самой крупной статьей импорта вновь стал природный газ. Об этом свидетельствуют данные Таможенной службы, передает bani.md

По информации ведомства, в январе–июне импорт природного газа составил 12 миллиардов леев, что делает его самой дорогостоящей категорией товаров, ввезенных в страну.

На втором месте находятся нефтепродукты, импорт которых достиг 9 миллиардов леев. Далее следуют легковые автомобили — 4,9 миллиарда леев.

В пятерку крупнейших импортных категорий также вошли электроэнергия, на закупку которой было направлено 4,3 миллиарда леев, и лекарственные препараты — 2,9 миллиарда леев.

Таким образом, топ самых дорогостоящих импортных товаров за первое полугодие 2026 года выглядит следующим образом: