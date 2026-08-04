НАРЭ платит свыше 600 тысяч леев в месяц за аренду офиса.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) тратит более 600 тысяч леев в месяц на аренду офиса у частного собственника.

Как пояснил в эфире Jurnal TV глава НАРЭ Алексей Таран, агентство ежегодно запрашивает у властей государственное помещение, однако подходящего варианта до сих пор не нашли. По словам Тарана, офис должен в полной мере соответствовать их потребностям: численности персонала, необходимой площади для каждого сотрудника и другим условиям, передает rupor.md

«Мы с большим удовольствием платили бы эту арендную плату государству, но пока помещение не найдено, мы арендуем его» - подчеркнул он.

« -НАРЭ арендует помещение за 30 тысяч евро в месяц. Почему не в государственном здании? В год это составляет 9,84 миллиона леев.

-Все мы должны понимать, что для работы необходимо иметь штаб-квартиру. Ее можно либо арендовать, либо построить, либо купить. НАРЭ арендует это здание после того, как в 2019 году нас уведомили и нам пришлось съехать из старого здания, в котором НАРЭ находилась почти 20 лет, на том основании, что оно было продано. Впоследствии мы обращались с запросами и делаем это каждый год.

-Вероятно, было бы выгоднее переоборудовать помещение в каком-нибудь государственном здании?

-Верно, как я уже упоминал во время парламентских слушаний, мы каждый год и практически всегда по истечении срока действия договора обращаемся к государственным институтам с просьбой подобрать нам помещение. Нужно понимать, что помещение действительно должно соответствовать нашим потребностям: численности персонала, площади, необходимой для каждого сотрудника, и другим условиям. Практически мы обращаемся ежегодно, и на данный момент такое помещение не найдено.

Мы с большим удовольствием платили бы эту арендную плату государству, но пока помещение не найдено, мы арендуем его», — заявил Алексей Таран.



