В детских салфетках обнаружили бактерии: НАОЗ объявило об отзыве продукции.

Три партии детских влажных салфеток Wokali Baby Wet Wipes (120 штук), импортируемых и распространяемых компанией TMMARK SRL, отозваны с рынка после выявления несоответствий требованиям безопасности.

Как сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям качества, предъявляемым к косметическим средствам. В салфетках обнаружены бактерии Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas putida, а также превышено допустимое количество мезофильных аэробных микроорганизмов, передает rupor.md

Отзыву подлежат следующие партии:

№1821 — Wokali Baby Wet Wipes Lemon;

№1819 — Wokali Baby Wet Wipes Orange;

№1820 — Wokali Baby Wet Wipes Strawberry.

В НАОЗ уточнили, что нарушения были выявлены в ходе государственного контроля качества косметической продукции, реализуемой в Молдове. Ведомство предупреждает, что наличие таких микроорганизмов в товарах для младенцев может представлять угрозу для здоровья, особенно для наиболее уязвимых потребителей.