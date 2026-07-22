В детских салфетках обнаружили бактерии: НАОЗ объявило об отзыве продукции
Три партии детских влажных салфеток Wokali Baby Wet Wipes (120 штук), импортируемых и распространяемых компанией TMMARK SRL, отозваны с рынка после выявления несоответствий требованиям безопасности.
Как сообщает Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям качества, предъявляемым к косметическим средствам. В салфетках обнаружены бактерии Pseudomonas aeruginosa и Pseudomonas putida, а также превышено допустимое количество мезофильных аэробных микроорганизмов, передает rupor.md
Отзыву подлежат следующие партии:
- №1821 — Wokali Baby Wet Wipes Lemon;
- №1819 — Wokali Baby Wet Wipes Orange;
- №1820 — Wokali Baby Wet Wipes Strawberry.
В НАОЗ уточнили, что нарушения были выявлены в ходе государственного контроля качества косметической продукции, реализуемой в Молдове. Ведомство предупреждает, что наличие таких микроорганизмов в товарах для младенцев может представлять угрозу для здоровья, особенно для наиболее уязвимых потребителей.