В Молдове запретили продажу партии парфюмерии с опасным компонентом.

НАОЗ в ходе проверки соблюдения требований к размещению на рынке косметической продукции выявил у экономического оператора Regal Parfum SRL парфюмерные изделия, содержащие вещество, запрещенное к использованию.

Речь идет о Butylphenyl Methylpropional (BMHCA), также известном под коммерческим названием Lilial. Это вещество включено в приложение № 3 к Санитарному регламенту о косметической продукции, утвержденному постановлением правительства № 1207/2016, и запрещено к использованию в косметических средствах, реализуемых на рынке Республики Молдова, передает ansp.md

В НАОЗ напомнили, что BMHCA может вызывать аллергические реакции и повышенную чувствительность кожи, а также представляет риск для репродуктивной функции.

В отношении выявленной продукции агентство распорядилось запретить ее реализацию, изъять из торговой сети, отозвать у потребителей и уничтожить в соответствии с действующим законодательством.

НАОЗ рекомендует потребителям внимательно проверять маркировку косметических средств перед использованием, обращая особое внимание на список ингредиентов, номер партии и информацию о вводе продукции в обращение. Также граждан призывают следить за официальными сообщениями агентства, не использовать продукцию, признанную несоответствующей требованиям, и при необходимости вернуть ее в магазин, где она была приобретена.

В агентстве отметили, что продолжат контроль и надзор за рынком косметической продукции, чтобы не допустить продажи товаров, не соответствующих установленным требованиям, защитить здоровье потребителей и обеспечить соблюдение законодательства.