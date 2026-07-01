Найденные в Порумбенах документы оказались подлинными: расследование продолжается.

Власти Румынии сообщили Europa Liberă, что все документы, обнаруженные на несанкционированной свалке в селе Порумбены Криулянского района, ранее были действительными и содержат персональные данные реальных людей.

Более 100 румынских водительских удостоверений, предположительно, были отправлены компанией из города Васлуй на бумажную фабрику в Кишиневе, после чего власти начали расследование, передает tvrmoldova.md

Директор компании утверждает, что у предприятия был договор на прием макулатуры и картона, а не на утилизацию пластиковых изделий. В Дирекции по выдаче водительских удостоверений Румынии придерживаются противоположной версии.

Каким образом эти отходы впоследствии оказались на несанкционированной свалке в Порумбенах, пока неизвестно.

По словам министра окружающей среды Молдовы, обнаружение столь большого количества документов на свалке вызывает серьезные подозрения и требует проведения всестороннего расследования.