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tvrmoldova.md logotvrmoldova
26 Июля 2026, 08:36
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Найденные в Порумбенах документы оказались подлинными: расследование продолжается

Власти Румынии сообщили Europa Liberă, что все документы, обнаруженные на несанкционированной свалке в селе Порумбены Криулянского района, ранее были действительными и содержат персональные данные реальных людей.

Найденные в Порумбенах документы оказались подлинными: расследование продолжается.
Найденные в Порумбенах документы оказались подлинными: расследование продолжается.

Более 100 румынских водительских удостоверений, предположительно, были отправлены компанией из города Васлуй на бумажную фабрику в Кишиневе, после чего власти начали расследование, передает tvrmoldova.md

Директор компании утверждает, что у предприятия был договор на прием макулатуры и картона, а не на утилизацию пластиковых изделий. В Дирекции по выдаче водительских удостоверений Румынии придерживаются противоположной версии.

Каким образом эти отходы впоследствии оказались на несанкционированной свалке в Порумбенах, пока неизвестно.

По словам министра окружающей среды Молдовы, обнаружение столь большого количества документов на свалке вызывает серьезные подозрения и требует проведения всестороннего расследования.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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