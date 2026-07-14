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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 13:09
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Возле Бубуечь нашли опасные отходы: мэрия обратилась в полицию

Возле коммуны Бубуечь обнаружили отходы, которые, по предварительным данным, могут быть опасными. Об этом сообщил мэр Алексей Перчемлы.

Возле Бубуечь нашли опасные отходы: мэрия обратилась в полицию.
Возле Бубуечь нашли опасные отходы: мэрия обратилась в полицию.

По его словам, мэрия отреагировала после появления в публичном пространстве фотографий с места. В понедельник утром о находке сообщили в Инспекцию по охране окружающей среды и полицию, пишет rupor.md

На место выехали представители ведомств. Перчемлы утверждает, что там обнаружили несколько видов опасных отходов, после чего запросили отбор проб специализированной лабораторией.

Мэр также сообщил, что рядом нашли бухгалтерские документы, фактуры и инвойсы, которые могут указывать на происхождение и владельца отходов. Эти материалы, по его словам, передали вместе с обращением для установления и привлечения виновных к ответственности.

Источник
rupor.md logorupor
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