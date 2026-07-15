Мэр Пашкан отверг причастность к незаконной свалке у Порумбен.

Мэр села Пашканы Василе Гырбя заявил, что местные власти не имеют отношения к медицинским отходам и документам, обнаруженным на незаконной свалке вблизи села Порумбены.

По его словам, все обстоятельства произошедшего должны быть тщательно расследованы, передает realitatea.md

Глава населённого пункта сообщил, что местный полигон для твёрдых бытовых отходов закрыт уже около десяти месяцев, а весь мусор из села вывозится на переработку и захоронение в Кишинёв.

«Мне самому интересно, как там оказались эти медицинские отходы и документы. Всё это выглядит подозрительно, но я не хочу делать выводы до завершения расследования», — отметил Василе Гырбя.

После обнаружения на свалке документов, похожих на румынские водительские удостоверения, к проверке подключились и румынские власти. Генеральное управление по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств Румынии (DGPCI) сообщило о начале совместной проверки с компетентными органами Республики Молдова. Цель расследования — установить подлинность найденных документов и выяснить, каким образом они оказались на территории свалки.

В понедельник, 13 июля, жители Порумбень собрались у здания примэрии, требуя объяснений от местных властей. Поводом стали обнаруженные на окраине села тысячи использованных трубок для инфузий, большое количество пластиковых и медицинских отходов, а также документы, напоминающие румынские удостоверения личности.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи, на которых запечатлены крупные скопления медицинских отходов на свалке в Порумбенах Криулянского района. Обстоятельства их появления устанавливают компетентные органы.