theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
15 Июля 2026, 18:52
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мэр Пашкан отверг причастность к незаконной свалке у Порумбен

Мэр села Пашканы Василе Гырбя заявил, что местные власти не имеют отношения к медицинским отходам и документам, обнаруженным на незаконной свалке вблизи села Порумбены.

Мэр Пашкан отверг причастность к незаконной свалке у Порумбен.
Мэр Пашкан отверг причастность к незаконной свалке у Порумбен.

По его словам, все обстоятельства произошедшего должны быть тщательно расследованы, передает realitatea.md

Глава населённого пункта сообщил, что местный полигон для твёрдых бытовых отходов закрыт уже около десяти месяцев, а весь мусор из села вывозится на переработку и захоронение в Кишинёв.

«Мне самому интересно, как там оказались эти медицинские отходы и документы. Всё это выглядит подозрительно, но я не хочу делать выводы до завершения расследования», — отметил Василе Гырбя.

После обнаружения на свалке документов, похожих на румынские водительские удостоверения, к проверке подключились и румынские власти. Генеральное управление по выдаче водительских удостоверений и регистрации транспортных средств Румынии (DGPCI) сообщило о начале совместной проверки с компетентными органами Республики Молдова. Цель расследования — установить подлинность найденных документов и выяснить, каким образом они оказались на территории свалки.

В понедельник, 13 июля, жители Порумбень собрались у здания примэрии, требуя объяснений от местных властей. Поводом стали обнаруженные на окраине села тысячи использованных трубок для инфузий, большое количество пластиковых и медицинских отходов, а также документы, напоминающие румынские удостоверения личности.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи, на которых запечатлены крупные скопления медицинских отходов на свалке в Порумбенах Криулянского района. Обстоятельства их появления устанавливают компетентные органы.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте