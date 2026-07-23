Хаждер о найденных на свалке румынских правах: Есть основания для уголовного дела.

Сотни румынских водительских удостоверений, обнаруженных на свалке в селе Порумбены Криулянского района, могут стать предметом уголовного расследования. Об этом заявил министр окружающей среды Георге Хаждер.

По словам Хаждера, Министерство окружающей среды уже уведомило правоохранительные органы для проверки ситуации, пишет tvrmoldova.md

«Мы уведомили компетентные органы, чтобы они занялись этим вопросом, потому что, скорее всего, эти документы могут оказаться поддельными. Не представляю, каким образом в Республике Молдова в одном месте могло оказаться такое количество водительских удостоверений или других документов», — заявил министр.

«Здесь явно что-то происходит, о чем пока еще не сообщается публично. Я считаю, что есть основания для возбуждения уголовного дела», — сказал Георге Хаждер.

Министр добавил, что следствию предстоит выяснить, являются ли документы поддельными, каким образом они попали в Молдову и кто несет ответственность за их выброс.

«Скорее всего, речь идет о персональных данных. Владельцев этих удостоверений необходимо вызвать в полицию, чтобы они дали объяснения: что произошло с их водительскими правами, где они их получили и кто им их выдал», — пояснил Хаждер.

Расследование по факту обнаружения отходов продолжается

История с водительскими удостоверениями расследуется параллельно с делом о незаконной свалке в Порумбенах, где были обнаружены также опасные медицинские отходы.

Министр сообщил, что инспекторы по охране окружающей среды подсчитывают ущерб, нанесенный экологии, а виновные будут обязаны устранить последствия.

«Подсчитывается вся площадь загрязнения, оценивается ущерб, и, безусловно, мы будем добиваться того, чтобы ответственное лицо полностью устранило последствия», — заявил Хаждер.

По его словам, следствие должно установить не только того, кто выбросил отходы, но и весь путь их перемещения.

«Речь идет об отслеживании происхождения отходов: у какого экономического агента они были взяты, какие счета были выставлены, какие суммы оплачены, что с ними должны были сделать и почему они не были утилизированы так, как это было предусмотрено», — отметил министр.

Георге Хаждер считает, что по делу о свалке в Порумбенах может быть несколько ответственных лиц, а причиненный ущерб может оказаться значительным.

«Проблемы очевидны. Есть договоры, есть финансовые операции, которые можно проследить. Все это должно быть тщательно изучено и передано правоохранительным органам», — подчеркнул министр окружающей среды.

Напомним, 11 июля Инспекторат по охране окружающей среды начал проверку после появления в соцсетях информации и фотографий опасных медицинских отходов на свалке в селе Порумбены Криулянского района.

Авторы опубликованных материалов сообщили, что, помимо тысяч использованных медицинских изделий и тонн пластиковых отходов, обнаружили на свалке также сотни румынских водительских удостоверений. После этого экологические инспекторы начали расследование и приступили к оценке ущерба, нанесенного окружающей среде.