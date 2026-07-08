8 Июля 2026, 08:10
3 498
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
На выезде из Молдовы через КПП "Джурджулешты–Галац" возникли очереди
Пограничная полиция предупредила о затруднениях при пересечении молдавско-румынской границы через пункт пропуска "Джурджулешты–Галац". Причиной стал увеличившийся поток путешественников.
Кроме того, румынские власти сообщили о технических сбоях при проверке документов граждан стран, не входящих в Европейский союз. Из-за этого время ожидания на границе может увеличиться.
В связи с ситуацией Пограничная полиция рекомендует водителям и пассажирам заранее выбирать альтернативные маршруты и пересекать границу через пункты пропуска "Леова–Бумбэта" или "Кагул–Оанча".