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border
8 Июля 2026, 08:10
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На выезде из Молдовы через КПП "Джурджулешты–Галац" возникли очереди

Пограничная полиция предупредила о затруднениях при пересечении молдавско-румынской границы через пункт пропуска "Джурджулешты–Галац". Причиной стал увеличившийся поток путешественников.

На выезде из Молдовы через КПП Джурджулешты–Галац возникли очереди.
На выезде из Молдовы через КПП Джурджулешты–Галац возникли очереди.

Кроме того, румынские власти сообщили о технических сбоях при проверке документов граждан стран, не входящих в Европейский союз. Из-за этого время ожидания на границе может увеличиться.

В связи с ситуацией Пограничная полиция рекомендует водителям и пассажирам заранее выбирать альтернативные маршруты и пересекать границу через пункты пропуска "Леова–Бумбэта" или "Кагул–Оанча".

Источник
border
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