На выезде из Молдовы через КПП "Джурджулешты–Галац" возникли очереди

Пограничная полиция предупредила о затруднениях при пересечении молдавско-румынской границы через пункт пропуска "Джурджулешты–Галац". Причиной стал увеличившийся поток путешественников.

Кроме того, румынские власти сообщили о технических сбоях при проверке документов граждан стран, не входящих в Европейский союз. Из-за этого время ожидания на границе может увеличиться.

В связи с ситуацией Пограничная полиция рекомендует водителям и пассажирам заранее выбирать альтернативные маршруты и пересекать границу через пункты пропуска "Леова–Бумбэта" или "Кагул–Оанча".