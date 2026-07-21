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noi.md logonoi
21 Июля 2026, 22:54
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На Центральном рынке появится современная система сбора отходов

Условия уборки на территории муниципального предприятия «Центральный рынок» улучшаются и становятся менее тяжёлыми физически для сотрудников.

На Центральном рынке появится современная система сбора отходов.
На Центральном рынке появится современная система сбора отходов.

Мэрия муниципия Кишинёв объявила о новых инвестициях для улучшения условий труда обслуживающего персонала, передает noi.md

В рамках партнёрства с Муниципальным предприятием Regia Autosalubritate на территории рынка был установлен современный контейнер для сбора мусора. Новое оборудование позволяет упростить процесс сбора и погрузки ежедневно накапливаемых отходов, тем самым облегчая всю деятельность службы санитарной очистки. 

По данным муниципалитета, эта технология направлена не только на снижение физической нагрузки на рабочих, но и на повышение операционной эффективности предприятия, а также на обеспечение более чистой среды на территории одной из самых многолюдных локаций столицы.

Источник
noi.md logonoi
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