На Центральном рынке появились первые арбузы — по 20 леев за килограмм.

Первые арбузы уже появились в продаже: цена на Центральном рынке Кишинева — 20 леев за килограмм. Вместе с ними на прилавках появились персики, абрикосы, черешня и свежие овощи.

Персики продаются по 15–25 леев/кг, абрикосы стоят около 20 леев/кг, а вишню и белую черешню можно найти по 35 леев/кг. Красная черешня немного дешевле — около 30 леев/кг, передаёт stiri.md

Малина продаётся по 60 леев/кг, а голубика — 200 леев/кг.

Что касается овощей, огурцы стоят от 8 до 18 леев/кг, патиссоны — 10 леев/кг, а помидоры — 35–45 леев/кг. Баклажаны остаются одними из самых дорогих сезонных продуктов — около 50 леев/кг.

Молодой картофель можно купить по 12–14 леев/кг, свёкла стоит 15 леев/кг, а морковь — около 25 леев/кг.

Пучок зелёного лука стоит около 6 леев, руккола и мята — по 5 леев, шпинат — 7 леев.

Грибы стоят от 20 до 45 леев/кг, а яйца продаются по 15–30 леев за 10 штук, в зависимости от размера и производителя.

В молочном секторе овечья брынза продаётся по 140 леев/кг, козья — по 130 леев/кг, а коровья — по 100 леев/кг.